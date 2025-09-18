Acqua 118 e disservizi postali | le criticità sul tavolo del Prefetto
Tempo di lettura: 2 minuti “In occasione dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino, tenutosi con l’obiettivo di raccogliere istanze, bisogni e aspettative delle amministrazioni e dei cittadini dei comuni di Montemiletto, Montefusco, Pietradefusi, Santa Paolina, Torre Le Nocelle e Venticano, sono state portate all’attenzione del Prefetto di Avellino, questioni che interessano l’intero territorio, oltre ogni spirito campanilistico”. Lo dice il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello: “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Montemiletto, dopo aver anticipato al Prefetto le criticità legate alla crisi idrica, ai disservizi postali, all’ assenza del medico su tutti i turni del 118, sono state sottoposte all’osservatorio, il disagio delle nuove generazioni più esposte a isolamento e fragilità e l’attivazione di un ambulatorio di neuropsichiatria e servizi di riabilitazione a persone con difficoltà e disabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
