Acireale via alle sanzioni per l' errato conferimento e l' abbandono di rifiuti
La Polizia Ambientale e i Tecnici Ambientali del Comune di Acireale continuano i controlli mirati a verificare il corretto conferimento dei rifiuti. A seguito dell'attività ispettiva, sono state verbalizzate due attività commerciali, un panificio e un supermercato, per mancata raccolta.
Movida e turismo, rafforzati i controlli tra Acireale e Aci Trezza: sequestri e sanzioni
Task force coordinata dalla Polizia di Stato in due attività commerciali tra Giarre e Aci Catena. Sono emerse irregolarità amministrative, carenze igienico-sanitarie e tre casi di lavoro in nero. L'intervento, eseguito dai poliziotti del Commissariato di Acireale insi
