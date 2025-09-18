Acireale, via alle sanzioni per l'errato conferimento e l'abbandono di rifiuti.

La Polizia Ambientale e i Tecnici Ambientali del Comune di Acireale continuano i controlli mirati a verificare il corretto conferimento dei rifiuti. A seguito dell’attività ispettiva, sono state verbalizzate due attività commerciali, un panificio e un supermercato, per mancata raccolta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it