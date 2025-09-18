Acireale via alle sanzioni per l' errato conferimento e l' abbandono di rifiuti

Cataniatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Ambientale e i Tecnici Ambientali del Comune di Acireale continuano i controlli mirati a verificare il corretto conferimento dei rifiuti. A seguito dell’attività ispettiva, sono state verbalizzate due attività commerciali, un panificio e un supermercato, per mancata raccolta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: acireale - sanzioni

Movida e turismo, rafforzati i controlli tra Acireale e Aci Trezza: sequestri e sanzioni

Acireale, via alle sanzioni per l'errato conferimento e l'abbandono di rifiuti.

Cerca Video su questo argomento: Acireale Via Sanzioni Errato