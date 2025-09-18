Accumuliamo tecnologie a scuola ma vietiamo gli smartphone Non è una contraddizione? Il punto di vista del Prof Maggi

Orizzontescuola.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una discrepanza piuttosto evidente che attraversa l’anno scolastico in corso. Da un lato, una stretta decisa sull’uso degli smartphone da parte degli studenti. Dall’altro, un’espansione rapida di strumenti digitali nelle aule. Il divieto del telefono convive, senza apparente contraddizione, con un’adozione sempre più capillare di tablet, lavagne digitali, computer e dispositivi immersivi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accumuliamo - tecnologie

Accumuliamo tecnologie a scuola, ma vietiamo gli smartphone. Non è una contraddizione?. Il punto di vista del Prof. Maggi.

Cerca Video su questo argomento: Accumuliamo Tecnologie Scuola Vietiamo