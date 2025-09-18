Accordo tra CDP e Confindustria per la crescita delle imprese

Roma, 18 set. (askanews) - Unire le forze per dare un nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese e rispondere con efficacia e tempismo alle sfide che le imprese dovranno affrontare. Sono questi i principali obiettivi del Protocollo d'Intesa firmato nella Sala delle Colonne dell'Università Luiss Guido Carli dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini e dall'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. "Oggi abbiamo con il nuovo piano strategico deciso di sostenere direttamente imprese anche più piccole, di prendere più rischio. Chiediamo che ci sia un tema di competitività e che le imprese debbano crescere, devono essere di dimensioni maggiori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

