“Il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif hanno firmato mercoledì a Riyadh un accordo congiunto per la difesa strategica, ha riferito l’agenzia di stampa saudita .. L’accordo stabilisce che qualsiasi aggressione contro uno dei due Paesi è un’aggressione contro entrambi”. Così Arab news. Notizia passata quasi inosservata, ma di rilevanza geopolitica primaria: Riad ora possiede la deterrenza nucleare, dal momento che il Pakistan ha più di 150 testate atomiche. L’atomica islamica, quindi, si affaccia in Medio oriente. Un problema per Israele che ne era l’unico detentore e faceva conto anche su tale esclusività, parte del suo eccezionalismo, per ascendere al rango di dominus della regione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Accordo Riad-Islamabad: l’atomica islamica mette un piede in Medio oriente