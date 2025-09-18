Accordo di difesa tra Arabia Saudita e Pakistan

Riyadh e Islamabad hanno firmato un patto di difesa reciproca, che include anche la deterrenza nucleare pakistana. L’intesa rafforza la cooperazione militare e ridefinisce gli equilibri regionali dopo l’attacco israeliano a Doha. 🔗 Leggi su Laverita.info

Pakistan e Arabia Saudita hanno firmato un accordo di difesa per cui un attacco a uno dei due sarà considerato un attacco a entrambi; Pakistan e Arabia Saudita firmano accordo di difesa reciproca; Arabia Saudita e Pakistan firmano un patto di difesa comune.

accordo difesa arabia sauditaPakistan e Arabia Saudita hanno firmato un accordo di difesa per cui un attacco a uno dei due paesi sarà considerato come un attacco a entrambi - Mercoledì il Pakistan e l’Arabia Saudita hanno firmato un accordo di difesa per il quale un attacco a una delle due nazioni sarà considerato come un attacco a entrambi i paesi. Secondo ilpost.it

Pakistan e Arabia Saudita firmano accordo di difesa reciproca - L’annuncio dell’accordo tra la monarchia saudita e l’unica potenza atomica del mondo islamico è stato dato dalla Tv di Stato pakistana nella tarda serata di mercoledì ... Da ilsole24ore.com

