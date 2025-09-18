Accoltellato nella notte a Milano | corsa in ospedale per un 24enne

Milanotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fendente dritto verso il braccio. L'arrivo dei soccorsi e la corsa in ospedale. Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato nella notte a Milano. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L'accoltellamentoLa chiamata al 118 è arrivata intorno alle 3.15 di giovedì 18 settembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accoltellato - notte

Uomo accoltellato nella notte tra Principe e Dinegro, indaga la polizia

Notte di sangue in piazza: ragazzino accoltellato alla gola

Ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte a Melzo: è grave in ospedale

Accoltellato nella notte a Milano: corsa in ospedale per un 24enne; Barriera di Milano, altra notte di tensione: accoltellato in mezzo alla strada; Uomo accoltellato alla schiena in strada a Milano nella notte: grave 31enne.

accoltellato notte milano corsaUomo accoltellato a Milano vicino alla Stazione Centrale, è ricoverato all'ospedale Niguarda e rischia la vita - Milano, giovane accoltellato in piena notte nei pressi della Stazione Centrale e trasportato in condizioni gravi al Niguarda ... Riporta virgilio.it

accoltellato notte milano corsaMilano, accoltellato al cuore nella notte vicino la stazione Centrale: gravissimo un uomo di 31 anni - 30 in via Vitruvio all’angolo con piazza Duca d’Aosta, poco distante dalla stazione: è stato trasferito in ... Scrive milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Notte Milano Corsa