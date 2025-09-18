Accoltellato in via Marchetti è gravissimo | è giallo

Ancona, 18 settembre 2025 – Accoltellato in mezzo alla strada, con più fendenti. E’ ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, un ragazzo di 20 anni, di origine romena che nella notte tra ieri e martedì è stato aggredito in via Marchetti. Il giovane è stato raggiunto da più colpi, al fianco, all’addome e il più grave alla schiena Era passata da poco l’una quando una automobilista, passando lungo la via, lo ha notato a terra, sanguinante e piegato su se stesso. La donna si è fermata e ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Rossa. Il 20enne presentava diversi tagli da arma bianca ma non sono stati rinvenuti coltelli nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

