Accerchiato mentre rientra a casa con il cane | 19enne accoltellato in strada
I carabinieri sono intervenuti, verso le 12,45, a via Giacomo Piscicelli per la segnalazione di un giovane accoltellato. Sul posto, i militari hanno trovato un 19enne ferito con un'arma da taglio.Da una prima ricostruzione, pare che il giovane nel rientrare presso la propria abitazione, dopo una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: accerchiato - rientra
