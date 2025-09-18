Accenture-Università Federico II ecco i nuovi talenti della cybersecurity

Oggi si conclude la quarta edizione della Cyber HackAdemy, il percorso formativo nato dalla collaborazione tra Accenture, azienda leader a livello mondiale nel settore dei servizi professionali, e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con l’obiettivo di formare esperti di cybersecurity su tematiche avanzate di sicurezza informatica. Dopo una prima fase di selezione che ha visto oltre 250 candidature tra giovani diplomati, studenti universitari e laureati in materie tecnico-scientifiche, sono stati selezionati 29 studenti per due percorsi: Junior Cybersecurity Specialist: dedicato a chi muove i primi passi nel settore della cybersecurity, con l’obiettivo di acquisire solide competenze di base in reti, sistemi operativi, programmazione e sicurezza informatica generale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: accenture - universit

