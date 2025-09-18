Accadde oggi | 18 settembre muore Tito Flavio Domiziano l’ultimo dei Flavi

L’imperatore è stato in parte riabilitato dalla storiografia che è riuscita a sfumarne i connotati più negativi Era divenuto imperatore romano nel settembre dell’81 e il 18 settembre del 96 morì: è Tito Flavio Domiziano, conosciuto con il nome di Cesare Domiziano . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

