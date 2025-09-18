La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete e insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo, secondo le contestazioni, avrebbe abusato di un’alunna 11enne. La notizia viene riportata dai quotidiani locali Corriere del Trentino, l’Adige e il T. I fatti contestati risalgono all’autunno 2023 e la scuola ha successivamente trasferito il 40enne, che insegnava nell’istituto da circa dieci anni. La vittima delle attenzioni del religioso è stata ascoltata davanti al giudice in incidente probatorio ed il racconto ha convinto gli inquirenti a chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo, che nega ogni addebito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abusi su un’alunna 11enne, chiesto il processo per sacerdote che insegnava religione in un istituto cattolico