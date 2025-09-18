abusava della nipotina a processo

I fatti contestati risalgono ai primi giorni di agosto di tre anni fa. A processo per violenza sessuale su minore un 67enne, nonno della vittima, una bambina di cinque anni. Processo in Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere la collega Garufi), pm Cocucci. L’imputato, assistito dall’avvocato Pezzotta, era assente. Ha giù anticipato che rilascerà spontanee dichiarazioni. L’episodio di violenza, secondo l’accusa, sarebbe avvenuto quando la piccola era in vacanza con i nonni. Al rientro a casa, durante il bagnetto, la bambina avrebbe detto alla mamma di sentire del dolore nelle parti intime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

