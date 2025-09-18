Abc sospende show Kimmel per commenti su Kirk Trump | grande notizia
Los Angeles, 18 set. (askanews) - La televisione statunitense Abc ha sospeso lo show di Jimmy Kimmel "a tempo indeterminato" dopo le polemiche per alcuni commenti del presentatore sull'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Una decisione sorprendente quella di cancellare all'improvviso uno dei programmi più popolari e seguiti della tv americana, in onda da più di 20 anni, che sta occupando le prime pagine di tutti i media Usa. Ma cosa ha detto Kimmel? La frase incriminata del suo monologo si riferisce alle ragioni dell'omicidio di Kirk e alla reazione dei repubblicani: "La banda MAGA (ndr Make America Great Again) sta cercando disperatamente di presentare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e sta facendo tutto il possibile per trarne vantaggio politico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
