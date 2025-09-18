Abc sospende show di Kimmel per commenti su Kirk Trump | Grande notizia
(Adnkronos) – Stop della Abc, "a tempo indeterminato", al talk show di Jimmy Kimmel dopo i commenti seguiti all'uccisione di Charlie Kirk, convinto sostenitore di Donald Trump, fondatore del movimento Turning Point Usa. Abc non ha reso noto quali siano le parole 'incriminate' che hanno portato alla decisione di 'sospendere' il programma 'Jimmy Kimmel Live!'.
ABC sospende a tempo indeterminato il popolare talk show di Jimmy Kimmel, dopo che il conduttore aveva accusato i Repubblicani vicini a Trump di voler sfruttare politicamente l'uccisione di Charlie Kirk, attribuendo al suo assassino Tyler Robinson posizioni - X Vai su X
Jimmy Kimmel, sospeso lo show dopo le battute su Charlie Kirk: ecco cosa ha detto - La ABC ha sospeso lo spettacolo notturno di Jimmy Kimmel a tempo indeterminato in seguito ai commenti fatti sull'omicidio di Charlie Kirk. Si legge su lapresse.it
La fine del #freespeech. "Jimmi Kimmel Live" sospeso dopo i commenti su Charlie Kirk (e le minacce di Trump) - Il popolare show televisivo cancellato dalla Abc dopo le minacce dell'amministrazione di azioni legali. Segnala huffingtonpost.it