ABC sospende lo show di Jimmy Kinnel per una battuta su Charlie Kirk e i Maga E Trump esulta

Open.online | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il late show di Jimmy Kinnel è stato sospeso dopo alcuni commenti del comico nei confronti di Charlie Kirk. L’annuncio è arrivato dalla rete Abc, che trasmetteva lo spettacolo. Il programma Jimmy Kinnel Live sarà sospeso «a tempo indeterminato» secondo quanto ha dichiarato un portavoce del broadcast ad Afp. E Donald Trump esulta: «Una grande notizia per l’America», ha scritto il presidente Usa sul suo social Truth. Jimmy Kinnel e Charlie Kirk. Kimmel è uno dei volti comici più noti della tv americana. Il suo programma andava in onda cinque sere a settimana. Lui ha presentato per quattro volte la cerimonia degli Oscar. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sospende - show

Hollywood si schiera in difesa di Kimmel dopo che la ABC ha ritirato lo show notturno; ABC sospende lo show di Jimmy Kinnel per una battuta su Charlie Kirk e i Maga. E Trump esulta; Hollywood Difende Jimmy Kimmel Dopo la Sospensione del Suo Show da Parte di ABC.

abc sospende show jimmyLa ABC sospende lo show di Jimmy Kimmel per dei commenti su Charlie Kirk - Il noto conduttore è accusato di battute "offensive" sull’omicidio dell’attivista conservatore. Segnala ticinonews.ch

abc sospende show jimmyABC sospende “Jimmy Kimmel Live!” dopo le frasi su Charlie Kirk - È bufera su uno dei talk show più popolari del mondo: Disney/ABC mette in pausa il “Jimmy Kimmel Live! msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Abc Sospende Show Jimmy