ABC sospende lo show di Jimmy Kinnel per una battuta su Charlie Kirk e i Maga E Trump esulta
Il late show di Jimmy Kinnel è stato sospeso dopo alcuni commenti del comico nei confronti di Charlie Kirk. L’annuncio è arrivato dalla rete Abc, che trasmetteva lo spettacolo. Il programma Jimmy Kinnel Live sarà sospeso «a tempo indeterminato» secondo quanto ha dichiarato un portavoce del broadcast ad Afp. E Donald Trump esulta: «Una grande notizia per l’America», ha scritto il presidente Usa sul suo social Truth. Jimmy Kinnel e Charlie Kirk. Kimmel è uno dei volti comici più noti della tv americana. Il suo programma andava in onda cinque sere a settimana. Lui ha presentato per quattro volte la cerimonia degli Oscar. 🔗 Leggi su Open.online
