ABC ha sospeso Jimmy Kimmel e il suo Jimmy Kimmel Live! a seguito di alcune battute fatte dal comico circa la morte di Charlie Kirk nell’ultima puntata andata in onda. E la reazione entusiasta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si è fatta attendere. Cosa ha detto Donal Trump. Ottime notizie per l’America: il Jimmy Kimmel Show, con ascolti in discussione, è CANCELLATO. Congratulazioni alla ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che andava fatto. Kimmel non ha NESSUN talento e ha ascolti peggiori persino di Colbert, se possibile. Questo lascia Jimmy e Seth, due perdenti assoluti, su Fake News NBC. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - ABC sospende Jimmy Kimmel per le battute su Charlie Kirk. Trump gioisce: “Ottime notizie per l’America”