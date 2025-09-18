ABC sospende Jimmy Kimmel per le battute su Charlie Kirk Trump gioisce | Ottime notizie per l’America
ABC ha sospeso Jimmy Kimmel e il suo Jimmy Kimmel Live! a seguito di alcune battute fatte dal comico circa la morte di Charlie Kirk nell’ultima puntata andata in onda. E la reazione entusiasta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si è fatta attendere. Cosa ha detto Donal Trump. Ottime notizie per l’America: il Jimmy Kimmel Show, con ascolti in discussione, è CANCELLATO. Congratulazioni alla ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che andava fatto. Kimmel non ha NESSUN talento e ha ascolti peggiori persino di Colbert, se possibile. Questo lascia Jimmy e Seth, due perdenti assoluti, su Fake News NBC. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
