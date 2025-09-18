ABC-Disney mette il bavaglio a Jimmy Kimmel | la battuta su Charlie Kirk gli costerà lo show?

Negli ultimi giorni sono state tante le persone, negli USA, ad aver avuto ripercussioni sul loro lavoro per aver commentato la morte di Charlie Kirk in maniera ritenuta non appropriata dalle autorità. E adesso tocca anche a una celebrità come Jimmy Kimmel, conduttore di un popolarissimo show televisivo, il Jimmy Kimmel Live!. Il network ABC (dal ’95 gestito da Disney), infatti, ha deciso di sospendere il conduttore e lo show a tempo indeterminato per le sue parole dopo l’ omicidio dell’attivista ultra conservatore, attribuito a Tyler Robinson. Ma cos’aveva detto nello specifico? “ Abbiamo toccato nuovi minimi durante il fine settimana, con la banda MAGA che ha cercato disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha assassinato Charlie Kirk come qualcosa di diverso loro e fa di tutto per trarne vantaggio politico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

