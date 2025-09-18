Abc ha interrotto “Jimmy Kimmel Live!” senza precisare per quanto: la decisione è arrivata dopo battute sul delitto che ha colpito Charlie Kirk, figura di spicco della destra statunitense. L’emittente tace sui dettagli, ma l’effetto è immediato e ha innescato una valanga di reazioni, a partire dall’immancabile commento di Donald Trump. La decisione di Abc . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Abc congela il late show di Kimmel dopo le battute su Kirk, Trump esulta