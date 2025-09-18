Abbonamenti Bologna Fc 2025 26 | si chiude a 22.153 il dato più alto del nuovo secolo

Ventiduemilacentocinquantatré abbonamenti per il campionato, come si dice a Bologna, hanno la coda lunga. In numeri fa ancora più effetto: 22.153, come i grazie che ieri ha simbolicamente pronunciato il club sul proprio sito ufficiale nel rendere omaggio all’atto d’amore del popolo rossoblù. Nel dato-record delle tessere per la serie A 2025-26 ci sono tutti gli onori e oneri della stagione che è appena cominciata. Suona un pomposo dirlo ma un consenso così grande, formalmente, mancava addirittura dal secolo scorso. Correva la stagione 1999-2000, con Sergio Buso in panchina avvicendato dopo 7 giornate da Francesco Guidolin, quando il Bologna a guida Giuseppe Gazzoni al botteghino della serie A fece registrare 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

