Abbiamo schierato 700mila soldati La mossa di Putin che spaventa il mondo

L’orizzonte internazionale resta attraversato da tensioni crescenti, mentre gli equilibri globali sembrano sempre più fragili. Ogni spiraglio di distensione lascia presto il posto a nuove dichiarazioni bellicose, a mosse economiche e a scelte politiche destinate a incidere sulle dinamiche mondiali. Il conflitto in corso in Europa orientale continua a catalizzare l’attenzione di governi e istituzioni, con ripercussioni che vanno ben oltre i confini del campo di battaglia. Le parole dei leader e le decisioni assunte nelle sedi multilaterali delineano scenari in continua evoluzione. Putin rilancia, Zelensky risponde. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Abbiamo schierato 700mila soldati”. La mossa di Putin che spaventa il mondo

Putin gela Trump: “Nessuna sanzione ci fermerà in Ucraina”. Mosca avrebbe già schierato 700mila soldati in Donbass; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Mosca: «Oltre 700 mila soldati al fronte». Trump: «Putin mi ha deluso, siamo molto vicini a guerra mondiale perché lui non rispetta leadership Usa»; Allarme aereo in Ucraina. 007 Mosca: Gli Usa lavorano per rimuovere Zelensky - La Corea del Nord ratifica trattato di difesa con la Russia.

Ucraina, Putin: “700mila soldati russi al fronte”. Trump lo accusa: “Mi ha deluso, ma non voglio la Terza guerra mondiale” - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono “oltre 700mila” i militari russi dispiegati “sulla linea del fronte” nell’Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Come scrive ilfattoquotidiano.it

La sfida di Putin, 'abbiamo 700mila soldati al fronte' - È la prima volta che il Cremlino quantifica il numero di militari impiegati nel conflitto. ansa.it scrive