Abbiamo schierato 700mila soldati La mossa di Putin che spaventa il mondo

Thesocialpost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’orizzonte internazionale resta attraversato da tensioni crescenti, mentre gli equilibri globali sembrano sempre più fragili. Ogni spiraglio di distensione lascia presto il posto a nuove dichiarazioni bellicose, a mosse economiche e a scelte politiche destinate a incidere sulle dinamiche mondiali. Il conflitto in corso in Europa orientale continua a catalizzare l’attenzione di governi e istituzioni, con ripercussioni che vanno ben oltre i confini del campo di battaglia. Le parole dei leader e le decisioni assunte nelle sedi multilaterali delineano scenari in continua evoluzione. Putin rilancia, Zelensky risponde. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

abbiamo schierato 700mila soldati la mossa di putin che spaventa il mondo

© Thesocialpost.it - “Abbiamo schierato 700mila soldati”. La mossa di Putin che spaventa il mondo

In questa notizia si parla di: abbiamo - schierato

Putin gela Trump: “Nessuna sanzione ci fermerà in Ucraina”. Mosca avrebbe già schierato 700mila soldati in Donbass; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Mosca: «Oltre 700 mila soldati al fronte». Trump: «Putin mi ha deluso, siamo molto vicini a guerra mondiale perché lui non rispetta leadership Usa»; Allarme aereo in Ucraina. 007 Mosca: Gli Usa lavorano per rimuovere Zelensky - La Corea del Nord ratifica trattato di difesa con la Russia.

abbiamo schierato 700mila soldatiUcraina, Putin: “700mila soldati russi al fronte”. Trump lo accusa: “Mi ha deluso, ma non voglio la Terza guerra mondiale” - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono “oltre 700mila” i militari russi dispiegati “sulla linea del fronte” nell’Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Come scrive ilfattoquotidiano.it

La sfida di Putin, 'abbiamo 700mila soldati al fronte' - È la prima volta che il Cremlino quantifica il numero di militari impiegati nel conflitto. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Schierato 700mila Soldati