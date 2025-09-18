Abbandono di rifiuti in otto mesi elevate quasi tremila sanzioni e oltre 50 persone denunciate
Nonostante l’intensa attività di controllo e repressione da parte della polizia locale, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti continua a rappresentare una delle principali emergenze a Catania. A confermarlo è il bilancio stilato dal reparto ambientale, coordinato dal commissario Antonio Lizzio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Castiglioncello | Villa Godilonda, tra rifiuti e abbandono la "ferita resta aperta". Il sindaco: "La proprietà non collabora"
Blitz nella Valle del Ticino, abbandono rifiuti: 6 aziende nei guai
Abbandono di rifiuti, ora sanzioni più severe. Il sindaco: "Contrasto su tre livelli"
Adrano. Attive le telecamere "E-killer" della videosorveglianza mobile contro l'abbandono dei rifiuti. Beccati i primi incivili che verranno denunciati
Abbandono di rifiuti ed evasori Tari: sanzionate oltre mille irregolarità. Prosegue il lavoro della sezione di Igiene urbana della Polizia locale, istituita lo scorso dicembre per tutelare il territorio cittadino e promuovere la legalità
Rifiuti abbandonati per strada, a Catania 2830 multe in 8 mesi - Il bilancio delle attività del reparto ambientale coordinato dal Commissario Antonio Lizzio parla chiaro: dal 1° gennaio al 31 agosto sono stati redatti 2830 verbali, di cui 2219 contestati
Abbandono rifiuti a Bari, l'intelligenza artificiale individua in un mese 800 conferimenti illeciti - Ieri pizzicata un'impresa che scaricava materiale edile: dovrà pagare una multa di 6750 euro e risarcire l'Amiu per lo smaltimento dei rifiuti