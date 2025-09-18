Abbandono di rifiuti in otto mesi elevate quasi tremila sanzioni e oltre 50 persone denunciate

Nonostante l’intensa attività di controllo e repressione da parte della polizia locale, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti continua a rappresentare una delle principali emergenze a Catania. A confermarlo è il bilancio stilato dal reparto ambientale, coordinato dal commissario Antonio Lizzio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Abbandono di rifiuti, in otto mesi elevate quasi tremila sanzioni e oltre 50 persone denunciate

