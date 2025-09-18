A1 tamponamento tra due camion | lieve perdita di liquido inquinante

Terni, 18 settembre 2025 – Incidente stradale lungo il tratto umbro dell’A1 poco dopo lo svincolo di Orvieto in direzione sud. Coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali trasportava circa 1000 litri di un prodotto chimico inquinante. È successo intorno alle 05:30. Il tamponamento ha causato il ferimento dell’autista del secondo mezzo, affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto. In strada si è verificato un piccolo sversamento delle cisterne. Il mezzo è stato messo in sicurezza e si è atteso l’arrivo della ditta specializzata al travaso di tutto il carico. Sul posto anche la polizia stradale, Anas e i vigili del fuoco del comando di Terni arrivati da Orvieto e dalla centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

