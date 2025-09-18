A Viterbo il tradizionale Torneo del Capitano celebra i valori del rugby
Sabato 20 settembre, al campo di Vitebo, si svolge la 20esima edizione del Torneo del capitano, un evento che segna l'inizio della stagione di rugby viterbese.L'intera giornata è dedicata alla memoria di Domenica Gasparini ed Eraldo Gabrielli, due figure storiche del club, che hanno segnato due. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: viterbo - tradizionale
Il Palazzo Cozza Caposavi, noto anche come "VesConte", non è un museo tradizionale, ma una Casa Museo che funge anche da residenza d'epoca e hotel di charme. Si trova a Bolsena, in provincia di Viterbo, ed è considerato la più grande collezione d'arte - facebook.com Vai su Facebook
#Attentato sventato a #Viterbo alla tradizionale Festa di #SantaRosa. Arrestati 2 cittadini turchi, un terzo è in fuga. Erano pronti a colpire durante le celebrazioni. I dettagli con @aridigiorgio #GR1 - X Vai su X
A Viterbo il tradizionale Torneo del Capitano celebra i valori del rugby; Rugby Viterbo, torna il Torneo del Capitano; Viterbo, cerimonia di Giuramento in forma congiunta del 26° Corso Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano.
Rugby, il Torneo del Capitano festeggia 20 anni - NewTuscia – VITERBO – Un appuntamento che non è solo agonistico, ma un’autentica celebrazione dei valori più profondi del rugby. Riporta newtuscia.it
Torneo del Capitano, al campo di Viterbo la celebrazione dei valori più profondi del rugby - I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Si legge su tusciaup.com