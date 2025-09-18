A Viterbo il tradizionale Torneo del Capitano celebra i valori del rugby

Viterbotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 settembre, al campo di Vitebo, si svolge la 20esima edizione del Torneo del capitano, un evento che segna l'inizio della stagione di rugby viterbese.L'intera giornata è dedicata alla memoria di Domenica Gasparini ed Eraldo Gabrielli, due figure storiche del club, che hanno segnato due. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viterbo - tradizionale

A Viterbo il tradizionale Torneo del Capitano celebra i valori del rugby; Rugby Viterbo, torna il Torneo del Capitano; Viterbo, cerimonia di Giuramento in forma congiunta del 26° Corso Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano.

viterbo tradizionale torneo capitanoRugby, il Torneo del Capitano festeggia 20 anni - NewTuscia – VITERBO – Un appuntamento che non è solo agonistico, ma un’autentica celebrazione dei valori più profondi del rugby. Riporta newtuscia.it

viterbo tradizionale torneo capitanoTorneo del Capitano, al campo di Viterbo la celebrazione dei valori più profondi del rugby - I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Si legge su tusciaup.com

Cerca Video su questo argomento: Viterbo Tradizionale Torneo Capitano