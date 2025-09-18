a telese terme funzione religiosa in memoria del piccolo vincenzo massaro

Tempo di lettura: < 1 minuto Un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare il piccolo Vincenzo Massaro. Venerdì 19 settembre, alle ore 19:00, presso la chiesa di Santo Stefano in Telese Terme, si terrà una funzione religiosa promossa dall’Istituto di Istruzione Superiore “Telesi@”. L’iniziativa è stata pensata in memoria del bambino di soli 7 anni, figlio del vicesindaco di Frasso Telesino Clemente Massaro, la cui prematura scomparsa lo scorso luglio ha profondamente segnato l’intera comunità del comprensorio telesino e sannita. La celebrazione sarà aperta a tutti e rappresenterà non soltanto un ricordo affettuoso di Vincenzo, ma anche un’occasione di augurio per l’avvio del nuovo anno scolastico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

