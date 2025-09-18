A scuola senza telefono Voci dai licei romani sulla riforma Valditara
"Questa riforma non ha cambiato molto. Paradossalmente ci sentiamo deresponsabilizzati". Gli studenti (e i professori, che preferiscono non comparire in video) sono chiari. Lunedì scorso è stato il primo giorno di scuola per la stragrande maggioranza degli studenti italiani. E i ragazzi delle scuole superiori, quest'anno per la prima volta, sono tornati dietro i banchi con una grossa novità. Una circolare del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha sostanzialmente imposto il divieto dell’utilizzo dei telefoni cellulari durante tutto l’orario scolastico. Un provvedimento che riguardava, tempo fa, solo le scuole elementari e medie, e che ora si è esteso anche alle superiori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
