A Sannicandro di Bari un evento speciale per la giornata internazionale della pace

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, istituita dalle Nazioni Unite, si terrà a Sannicandro di Bari la cerimonia ufficiale di consegna del "Peace, Freedom and Human Rights International Award", promosso dalla Foundation for World Peace, comitato fondato dall’Accademia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: sannicandro - bari

