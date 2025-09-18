A Roma Ama apre la sua control room Ucronia a studenti e start up

(Adnkronos) – "U.c.r.o.n.i.a. sta diventando un’eccellenza non solo a livello italiano, ma internazionale. Una vera e propria rivoluzione digitale che ci consente di rendere la città più pulita e di utilizzare le potenzialità della tecnologia per migliorare ed ottimizzare moltissimi aspetti. Le novità che sono state introdotte in Ucronia ci consentono, ad esempio, di monitorare . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it