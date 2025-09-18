A ridar e fa ben serata di musica popolare romagnola con l' omaggio a Carlo Brighi ' Zaclen' e Carlo Barbieri

Domenica 21 settembre, alle ore 20.45, all'ex Scuola elementare di Barisano di via Trentola sarà presentato lo spettacolo "A ridar e fa b?n". Teddi Iftode, violino, e Vlad Iftode, tastiere, eseguiranno brani della tradizione popolare romagnola e internazionale. In particolare, ricorrendo il 110°. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

