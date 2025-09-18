A Racchiuso nasce un nuovo percorso tra borghi boschi e vigneti

Venerdì 19 settembre, alle 17, ad Attimis, sarà inaugurato il nuovo percorso “Attimis: a Racchiuso tra borghi, boschi e vigneti” in attuazione del progetto regionale “Fvg in Movimento. 10mila passi di salute” (2019-2025), sostenuto dalla Regione, Direzione centrale Salute, attuato e coordinato da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it