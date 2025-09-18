A Pisa scorta anti Antifa per il professore finito nel mirino dei collettivi Pro Pal.

Ad accompagnare il professor Rino Casella al rientro in aula, all’ università di Pisa, ci saranno i suoi colleghi. «Una sorta di scudo umano per evitare il ripetersi di episodi sgradevoli», si legge sull’edizione fiorentina del Corriere della Sera, che dà la notizia. «L’attacco ricevuto dalla mia persona è un attacco a tutta l’università, per questo la prossima settimana insieme a me parteciperanno alla lezione anche altri docenti in segno di solidarietà», ha spiegato Casella, additato come “sionista” dai collettivi Pro Pal, che l’altro ieri hanno fatto irruzione in ateneo per protestare contro la situazione a Gaza, finendo per dare vita a una “caccia al sionista”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

