A piedi da Como a Capo Finisterre il viaggio del 19enne comasco Cesare | Non fermatevi di fronte a nulla la gente ha molto da dare
Cesare Isella, 19enne del comasco, è partito da casa sua per raggiungere Capo Finisterre a piedi. Tramite i suoi profili social, contatta le persone che lo ospiteranno per ogni tappa. A Fanpage.it ha raccontato del suo progetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: piedi - como
Giovani ubriachi a piedi in mezzo alla strada a Como, il dialogo impossibile con gli agenti: denunciati
Furto nell'ex stamperia a Como, 30enne catturato e arrestato dopo una rocambolesca fuga a piedi
L'impresa di Cesare, 19 anni: da Como a piedi per 2.300 km contando sull'ospitalità della gente
Como, arriva in Italia a piedi dalla Svizzera; aveva un rintraccio, arrestato dalla Polizia di Stato di Como. Leggi: https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/295768c3d7d4b7343899932192 - facebook.com Vai su Facebook
L'impresa di Cesare, 19 anni: da Como a piedi per 2.300 km contando sull'ospitalità della gente; Per 70 volte sul Cammino di Santiago, l'impresa di Simone Ruscetta.
L'impresa di Cesare, 19 anni: da Como a piedi per 2.300 km contando sull'ospitalità della gente - Lungo il Cammino di Santiago: partito il 7 settembre da via Mocchetti, a Mariano dai nonni, poi Milano, Pavia, Dorno e ora rotta su Voghera ... Segnala quicomo.it
Turismo: Finisterre, alla scoperta dei relitti sommmersi - Un itinerario turistico subacqueo alla scoperta di relitti di velieri, galeoni, perfino aerei da guerra, affondati fra il XVI e il XX secolo al largo della Costa della Morte, fra il capo Finisterre e ... ansa.it scrive