A passeggio per il ghetto | scorci di una Padova antica

Padovaoggi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 Settembre 2025. In occasione della consueta Festa de Le Muse in Ghetto dei nostri amici della Vecia Padova (giunta alla 35 esima edizione), accompagneremo gli interessati in una passeggiata alla scoperta dell'antico Ghetto padovano. A sud di piazza delle Erbe si snoda un labirinto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: passeggio - ghetto

A passeggio per il ghetto: scorci di una Padova antica il 28 settembre 2025.

Cerca Video su questo argomento: Passeggio Ghetto Scorci Padova