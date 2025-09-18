A passeggio per il ghetto | scorci di una Padova antica
Domenica 28 Settembre 2025. In occasione della consueta Festa de Le Muse in Ghetto dei nostri amici della Vecia Padova (giunta alla 35 esima edizione), accompagneremo gli interessati in una passeggiata alla scoperta dell'antico Ghetto padovano. A sud di piazza delle Erbe si snoda un labirinto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
