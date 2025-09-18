Il Palazzo Reale, oggi, ha unito stoviglie e coscienze: la seconda edizione di Campania Mater si è congedata con un pranzo solidale che ha trasformato un evento istituzionale in un patto di comunità. Un pranzo che intreccia solidarietà e agricoltura La tavolata imbandita nei saloni del Palazzo Reale ha rappresentato il gesto conclusivo di Campania . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - A Napoli un pranzo solidale chiude Campania Mater e celebra l’agricoltura