a montegranaro finisce senza reti fermana fuori dalla coppa

0 FERMANA 0 (4-3-1-2): Fatone; Chimezie, Capdoaglio, Alidori, Stortini (22’ Proesmans); Evangelisti, Gomis, Scoppa (10’ st Busato); Pomiro (20’ st Ciarrocchi); Rotondo (35’ st Urbinati), Ruggieri All. Mengo FERMANA (4-2-3-1): Valente; Scanagatta, Kieling, Rodriguez, Saviano 44’ st Dicembre); Morelli, Maquisse (10’ stBruno); Solinas (30’ Guti), Cicarevic (1’ st Pulpito), Frinconi; Solmonte (1’ st Petronelli) All. Gentilini Arbitro: Cesca di Macerata Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Maquisse, Capodaglio. Espulso Scanagatta 49’ st. Recupero 4’pt, 6’ st. Il Montegranaro festeggia il passaggio del turno eliminando la Fermana nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

