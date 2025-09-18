A Milano sta per arrivare davvero l' autunno | prevista pioggia e temperature in netto calo

Giornate di sole pieno accompagneranno i milanesi verso l'inizio dell'autunno. Ma la pioggia è dietro l'angolo. Dopo giorni di cieli sereni e temperature ancora miti nonostante la fine dell'estate, una nuova perturbazione è pronta a colpire la città con temporali anche forti. Sole fino a domenica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Caro prezzi a Milano: vivere fuori città è (davvero) una soluzione? "Comprare casa e pendolare difficile anche con 2.800 euro lordi al mese” - 500 euro lordi, i comuni abbordabili sono quelli meno serviti dal trasporto pubblico e con tempi di pendolarismo molto elevati". Secondo ilgiorno.it