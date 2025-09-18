A Milano apre la mostra di Harry Potter | oltre 20 sale in cui scoprire la vera magia

Milanotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apre venerdì 19 settembre la mostraHarry Potter. The Exhibition’, la prima grande mostra immersiva dedicata al mago più famoso al mondo, presso The Mall in Porta Nuova.La mostraAd accogliere i visitatori, ben 20 sale in cui vivere un viaggio attraverso l’universo magico più amato di sempre, tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Harry Potter a Milano Back to Hogwarts lunedì 1 settembre: festa al Teatro Nazionale (e non solo) - Come ben sanno anche per maghetto della celebre saga l’inizio del mese è il momento del rientro a scuola, prendendo il mitico Hogwarts Espress dal binario 9 e ¾ insieme ai compagni ... Scrive ilgiorno.it

