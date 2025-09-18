A Milano apre il nuovo flagship Nespresso dove tutto si trasforma in esperienza

Vanityfair.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza Cordusio a Milano ha aperto il nuovo flagship Nespresso, con il primo Nespresso Bar. Per provare ricette eccezionali, partecipare a masterclass e degustazioni, esplorare tradizione e creatività di un mondo che amiamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

a milano apre il nuovo flagship nespresso dove tutto si trasforma in esperienza

© Vanityfair.it - A Milano apre il nuovo flagship Nespresso, dove tutto si trasforma in esperienza

In questa notizia si parla di: milano - apre

Milano, apre Scientific Tech House: "Robotica sociale, una rivoluzione"

Tony Effe a Milano apre il Summer Tour 2025: il live al Carroponte

Tony Effe, il live al Kozel Carroponte a Milano apre il Summer Tour

Nespresso apre in centro a Milano un nuovo flagship con il primo Nespresso Bar; Nespresso inaugura il nuovo flagship store a Milano; Birkenstock apre a Milano il suo primo flagshipstore: ecco come sarà.

milano apre nuovo flagshipNespresso apre a Milano il primo Nespresso Bar e racconta rituali e futuro del caffè in Italia - Apre a Milano, in piazza Cordusio, il nuovo flagship di Nespresso, che porta in Italia il primo Nespresso Bar e un concept innovativo dove il caffè diventa esperienza tra tradizione e innovazione. Scrive foodaffairs.it

milano apre nuovo flagshipApre a Milano il primo flagship store Birkenstock - Il brand tedesco inaugura un negozio esperienziale che celebra gli artigiani milanesi e suggella un fenomeno globale: i sandali più amati (e odiati) diventano manifesto di stile ... Come scrive living.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Apre Nuovo Flagship