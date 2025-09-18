A Milano apre il nuovo flagship Nespresso dove tutto si trasforma in esperienza

In piazza Cordusio a Milano ha aperto il nuovo flagship Nespresso, con il primo Nespresso Bar. Per provare ricette eccezionali, partecipare a masterclass e degustazioni, esplorare tradizione e creatività di un mondo che amiamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Milano apre il nuovo flagship Nespresso, dove tutto si trasforma in esperienza

In questa notizia si parla di: milano - apre

Milano, apre Scientific Tech House: "Robotica sociale, una rivoluzione"

Tony Effe a Milano apre il Summer Tour 2025: il live al Carroponte

Tony Effe, il live al Kozel Carroponte a Milano apre il Summer Tour

New Martina apre a Milano, la folla blocca il centro commerciale: «Non sono laureata, semplicemente me stessa» - X Vai su X

In occasione della Milano Green Week 2025 in programma dal 18 al 21 settembre 2025, il campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti si apre al pubblico della manifestazione diffusa di eventi organizzati dal basso che, anche in questa ... le - facebook.com Vai su Facebook

Nespresso apre in centro a Milano un nuovo flagship con il primo Nespresso Bar; Nespresso inaugura il nuovo flagship store a Milano; Birkenstock apre a Milano il suo primo flagshipstore: ecco come sarà.

Nespresso apre a Milano il primo Nespresso Bar e racconta rituali e futuro del caffè in Italia - Apre a Milano, in piazza Cordusio, il nuovo flagship di Nespresso, che porta in Italia il primo Nespresso Bar e un concept innovativo dove il caffè diventa esperienza tra tradizione e innovazione. Scrive foodaffairs.it

Apre a Milano il primo flagship store Birkenstock - Il brand tedesco inaugura un negozio esperienziale che celebra gli artigiani milanesi e suggella un fenomeno globale: i sandali più amati (e odiati) diventano manifesto di stile ... Come scrive living.corriere.it