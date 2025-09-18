A Marghera inizia la costruzione dell' impianto di produzione di idrogeno per i bus Actv

Veneziatoday.it | 18 set 2025

A Porto Marghera sono iniziati i cantieri di un nuovo impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, che servirà a rifornire 94 autobus della flotta Actv per il trasporto pubblico urbano. Lo annunciano Eni e Agsm Aim Power, unite nella società in joint venture Green Hydrogen Venezia.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: marghera - inizia

