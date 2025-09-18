A Marghera inizia la costruzione dell' impianto di produzione di idrogeno per i bus Actv
A Porto Marghera sono iniziati i cantieri di un nuovo impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, che servirà a rifornire 94 autobus della flotta Actv per il trasporto pubblico urbano. Lo annunciano Eni e Agsm Aim Power, unite nella società in joint venture Green Hydrogen Venezia.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Fotovoltaico, un mega parco a Porto Marghera: impianto da 2,7 megawatt. Via agli investimenti, per il petrolchimico attesi 800 milioni - Plenitude, società controllata da Eni, ha annunciato l'avvio della produzione ... Riporta ilgazzettino.it
Azioni Eni e avvio impianto Plenitude a Porto Marghera: quali effetti sui prezzi? - Il colosso del settore petrolifero, nel primo pomeriggio, sta segnando una flessione dello ... Scrive borsainside.com