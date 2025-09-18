A Lusevera il concerto del coro sloveno Amor Vincit di Nova Gorica
Sabato 20 settembre alle 18 la chiesa di Lusevera ospiterà l'interessante concerto corale della formazione slovena Amor Vincit di Nova Gorica. Interpreteranno un programma di musiche popolari e d'autore con l'accompagnano di organo, piano e violoncello. Fino alle 17:30 sarà possibile visitare il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
lusevera - concerto
