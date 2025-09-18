A Lusevera il concerto del coro sloveno Amor Vincit di Nova Gorica

Udinetoday.it | 18 set 2025

Sabato 20 settembre alle 18 la chiesa di Lusevera ospiterà l'interessante concerto corale della formazione slovena Amor Vincit di Nova Gorica. Interpreteranno un programma di musiche popolari e d'autore con l'accompagnano di organo, piano e violoncello. Fino alle 17:30 sarà possibile visitare il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

