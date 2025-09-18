A Livorno torna il Deep Festival 15 giorni di spettacoli per ripensare la città come luogo dell’esperienza comune
A Livorno è quasi DEEP FESTIVAL. L’ottava edizione della manifestazione curata e organizzata dall’ Associazione Culturale mowan teatro, aprirà i battenti il 19 settembre con un articolato calendario di due settimane di appuntamenti. E sarà anche l’occasione per festeggiare i dieci anni di attività dell’associazione con il Progetto Rassegna mowan dieci anni 2015-2025. Il Festival sarà ospitato nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia, con alcuni eventi previsti presso il Teatro Nuovo di Pisa. Mentre la Rassegna sui dieci anni di mowan è attesa dal 30 settembre al 5 ottobre agli Hangar Creativi, un nuovo spazio culturale della città Labronica oggetto di un’importante opera di valorizzazione e rigenerazione urbana: l’ex-deposito degli autobus è destinato alla creazione di uno spazio polivalente dedicato alla creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
