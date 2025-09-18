A Leverano il raduno dei 40enni | singolare festa con lanterne e oltre 400 scatti ricordo

LEVERANO - Tutti insieme, appassionatamente, per celebrare i primi 40anni di ognuno di loro e che sono da sempre rimasti amici dall’infanzia, tra i banchi di scuola, di compagnie del paese, dell’oratorio o del catechismo, appartenenti a squadre o associazioni locali.La data è stata scelta a caso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: leverano - raduno

A Leverano il raduno dei 40enni: singolare festa con lanterne e oltre 400 scatti ricordo https://ift.tt/AfuFg6p https://ift.tt/aOkUGSl - X Vai su X

ICS "Geremia Re", Leverano - facebook.com Vai su Facebook

A Leverano il raduno dei 40enni: singolare festa con lanterne e oltre 400 scatti ricordo; Alcuni momenti del raduno e della festa a Leverano.

A Leverano il raduno dei 40enni: singolare festa con lanterne e oltre 400 scatti ricordo - L’iniziativa di un nutrito gruppo di amici che ha festeggiato la classe 1985 tra ricordi d’infanzia, tra i banchi di scuola, con le compagnie del paese e le cerimonie religiose. Come scrive lecceprima.it