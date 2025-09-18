A Jesi due farmacie comunali boicottano i farmaci israeliani
A Jesi, provincia di Ancona, nelle farmacie comunali non si venderanno più i farmaci di un noto marchio israeliano che finanzia lo stato di Israele. Lo ha disposto il sindaco aderendo a una campagna lanciata da movimenti civici, associazioni di operatori sanitari e attivisti, a sostegno della popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Senigallia può replicare la decisione presa a Jesi. «Boicottare i medicinali israeliani? Sarà la maggioranza a deciderlo» - SENIGALLIA Sul boicottaggio dei medicinali israeliani dalle farmacie comunali, il sindaco si affida alla maggioranza. Lo riporta msn.com