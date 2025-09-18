A Genova si pedala con la Women Bike Ride la manifestazione in bicicletta dedicata alle donne

18 set 2025

Domenica 21 settembre si torna a pedalare nel centro di Genova con Women Bike Ride, la manifestazione in bicicletta dedicata alle donne - ma aperta alle persone di ogni sesso ed età - e quest’anno dedicata allo “spazio sottratto alle donne e alle biciclette”.Women Bike Ride, che si svolge in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

