A Gallipoli si alza il sipario di Babele – festival multidisciplinare d’emergenza
GALLIPOLI - Un melting pot di linguaggi artistici e di condivisione, un cartellone che intreccia teatro, performance, incontri e azioni urbane con artisti e compagnie tra le più significative della scena contemporanea italiana: questo è “Babele - Festival Multidisciplinare d’Emergenza”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: gallipoli - alza
In #Senato oggi abbiamo presentato la #grandestaffetta #ObiettivoTricolore con gli amici di Obiettivo3 70atleti 23 tappe si parte il 21 settembre da Gallipoli , si chiude il 10 ottobre a Trento con il #festivaldellosport La Gazzetta dello Sport https://video.gazzet - facebook.com Vai su Facebook
A Gallipoli si alza il sipario di “Babele – festival multidisciplinare d’emergenza”; Babele Off, torna a Gallipoli dal 23 maggio al 5 luglio prossimi la rassegna artistica indipendente “fuoristagione” di ZeroMeccanico Teatro.
Babele – Festival Multidisciplinare d’Emergenza a Gallipoli dal 19 settembre all’11 ottobre - Un cartellone che intreccia teatro, performance, incontri e azioni urbane con ... Lo riporta corrieresalentino.it