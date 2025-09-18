A Gallipoli si alza il sipario di Babele – festival multidisciplinare d’emergenza

GALLIPOLI - Un melting pot di linguaggi artistici e di condivisione, un cartellone che intreccia teatro, performance, incontri e azioni urbane con artisti e compagnie tra le più significative della scena contemporanea italiana: questo è “Babele - Festival Multidisciplinare d’Emergenza”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

A Gallipoli si alza il sipario di “Babele – festival multidisciplinare d’emergenza”; Babele Off, torna a Gallipoli dal 23 maggio al 5 luglio prossimi la rassegna artistica indipendente “fuoristagione” di ZeroMeccanico Teatro.

