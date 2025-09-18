A fuoco capannone di prodotti chimici rischio nube tossica sull' area metropolitana
A fuoco un capannone che, da quanto risulta, conterrebbe prodotti chimici a Qualiano. Una densa nube di fumo nero si vede da diverse zone dell'area metropolitana.Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del fuoco del Comando di Napoli con 4 squadre e lo speciale nucleo con i mezzi per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: fuoco - capannone
