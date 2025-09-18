A Fenix una mostra su Sergio Ramelli per i 50 anni dalla morte | contro l’odio il coraggio della libertà
Nel villaggio di Fenix, la festa di Gioventù nazionale a Roma, è stata allestita una mostra dedicata a Sergio Ramelli, per i 50 anni dalla sua scomparsa. Era un militante del Fronte della Gioventù di appena 18 anni, ucciso a colpi di chiave inglese da estremisti di sinistra appartenenti ad Avanguardia operaia nel 1975. Inizialmente venne preso di mira dagli attivisti comunisti a scuola, dopo aver scritto un tema di denuncia sulle Brigate rosse. Il foglio venne sottratto al professore ed esposto sul muro della scuola come se fosse un eresia. Il titolo dell’esposizione è “Sergio Ramelli, il coraggio della libertà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sarà Giorgia Meloni a chiudere Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Ci vediamo a Roma, al Laghetto dell’Eur. - facebook.com Vai su Facebook
A Fenix una mostra su Sergio Ramelli per i 50 anni dalla morte: contro l'odio il coraggio della libertà; Roma, al via FENIX 2025: quattro giorni “senza filtri” con Gioventù Nazionale.
L’Europarlamento omaggia la memoria di Sergio Ramelli con una mostra - C’è un clima di emozione misto a orgoglio tra i corridoi dell’Europarlamento dove il gruppo dell’Ecr ha organizzato “Il coraggio della libertà”, una mostra dedicata alla memoria di Sergio Ramelli. ilgiornale.it scrive
