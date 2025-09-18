A Fenix una mostra su Sergio Ramelli per i 50 anni dalla morte | contro l’odio il coraggio della libertà

Nel villaggio di Fenix, la festa di Gioventù nazionale a Roma, è stata allestita una mostra dedicata a Sergio Ramelli, per i 50 anni dalla sua scomparsa. Era un militante del Fronte della Gioventù di appena 18 anni, ucciso a colpi di chiave inglese da estremisti di sinistra appartenenti ad Avanguardia operaia nel 1975. Inizialmente venne preso di mira dagli attivisti comunisti a scuola, dopo aver scritto un tema di denuncia sulle Brigate rosse. Il foglio venne sottratto al professore ed esposto sul muro della scuola come se fosse un eresia. Il titolo dell’esposizione è “Sergio Ramelli, il coraggio della libertà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

