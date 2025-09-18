A Fenix l’avversario è accolto con rispetto altro che feste dell’Unità | Gualtieri duella con Rocca tra gli applausi

Il derby più sorprendente non si è giocato all’Olimpico, ma su un palco. Francesco Rocca e Roberto Gualtieri, presidente della Regione Lazio e sindaco di Roma, si sono trovati fianco a fianco per discutere del futuro della Capitale e del suo territorio. A moderare, il direttore del Messaggero Massimo Martinelli. Non uno scontro rituale, ma un dialogo serrato, scandito dal rispetto reciproco. E i giovani di Gioventù nazionale lo hanno apprezzato. Leggi anche Festa dell'Unità, agguato al ministro Zangrillo: prima lo invitano poi lo insultano. Meloni: "Basta toni incivili". Al via "Fenix 2025" al laghetto dell'Eur: confronto a tutto campo "senza filtri". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

