A Fabriano la premiere di Memorie di Carta il docufilm che celebra la storia secolare e la magia delle Cartiere di Fabriano

FABRIANO - Dalla magia delle Cartiere di Fabriano, patrimonio vivo di storia, arte e ingegno italiano prende vita Memorie di Carta, il nuovo film documentario che racconta la storia illustre di questa eccellenza simbolo di avanzato disegno industriale e sociale che verra proiettato in anteprima. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: fabriano - premiere

A Fabriano la premiere del docufilm “Memorie di Carta” - facebook.com Vai su Facebook

Meloni e leader del centrodestra il 17 ad Ancona per Acquaroli. La premier a Fabriano poi evento in piazza Roma nel capoluogo #ANSA - X Vai su X

A Fabriano la premiere del docufilm Memorie di Carta; Più di 100 studenti ai corsi organizzati da Fabriano Pro Musica; Il rientro in classe, Uil Scuola Rua: “Troppi precari, situazione critica”.

Fabriano, la carta è finita: chiude la storica cartiera Giano - La cartiera Giano di Fabriano chiude definitivamente con l’uscita dell’ultima bobina prodotta dalla storica macchina F3. firstonline.info scrive

Fabriano, stop alla carta da ufficio dopo 50 anni: “Puntiamo su passaporti e linea premium” - L’ultima bobina di carta destinata a stampanti e fotocopiatrici ha lasciato gli impianti marchigiani da poco più di ventiquattr’ore, dopo quasi ... Da repubblica.it